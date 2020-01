Premier League : Deux joueurs africains dans le top 10 des meilleurs buteurs étrangers

Avec son triplé lors du carton de Manchester City face à Aston Villa (6-1) dimanche, Sergio Aguero est devenu le meilleur buteur étranger dans l’histoire de la Premier League. L’Argentin surclasse donc le Français Thierry Henry dans cette liste où figurent le Togolais Emmanuel Adebayor et l’Ivoirien Didier Drogba.

Anciennes gloires africaines, Emmanuel Adebayor et Didier Drogba ont fait la majorité de leur parcours dans le championnat anglais. Sous les couleurs d’Arsenal, Manchester City, Tottenham et Crystal Palace, Adebayor a inscrit 97 buts et occupe la 10ème place. Son homologue ivoirien Didier Drogba a brillé sous le maillot de Chelsea. L’ex capitaine des Éléphants de Côte d’ivoire a été l’auteur de 104 réalisations et est le 9ème buteur étranger dans ce classement.

Voici le top 10 des meilleurs buteurs étrangers en Premier League :

10- Emmanuel Adebayor : 97 buts

9- Didier Drogba : 104 buts

8- Romelu Lukaku : 113 buts

7- Dwight Yorke : 122 buts

6- Robbie Keane : 125 buts

5- Nicolas Anelka : 126 buts

4- Jimmy Floyd Hasselbaink : 129 buts

3- Robin Van Persie : 144 buts

2- Thierry Henry : 176 buts

1- Sergio Kun Aguero : 177 buts