Pourquoi avoir félicité Sadio Mané via Twitter ? : voici la réponse de Riyad Mahrez

Au micro du site algérien DZ Foot, Riyad Mahrez est revenu sur le canal utilisé pour féliciter Sadio Mané, sacré ballon d’or 2019. L’attaquant de Manchester City a profité de l’occasion pour congratuler à nouveau le Sénégalais.

Le 7 janvier dernier à Hurghada en Egypte, Sadio Mané recevait son trophée de meilleur joueur de l’année. Une distinction méritée pour le Sénégalais qui a pratiquement tout gagné au cours de la saison 2018-2019. Vainqueur de l’édition 2016 et également en course pour le sacre, Riyad Mahrez n’a pas assisté à la cérémonie. Retenu par son club qui dispute un match important le même jour, le joueur a tout de même félicité son homologue africain pour son titre.« Félicitations à Sadio pour son trophée bien mérité et désolé de ne pas pouvoir venir mais j’ai dû commencer à marquer pour trophée 2020. A l’année prochaine Inch’Allah », a-t-il posté sur son compte Twitter.

Quelques jours après son tweet qui a suscité de vives polémiques sur les réseaux sociaux, le champion d’Afrique a expliqué les raisons de son acte. Interviewez par le site DZ Foot lors de la remise de son trophée de meilleur joueur algérien de 2019, l’ancien joueur de Leicester a dévoilé ce qui a motivé son action.« Sadio, je ne le connais pas personnellement. J’ai plusieurs fois joué contre lui mais c’est quelqu’un de gentil. Quand j’ai gagné le trophée de Joueur africain de l’année il y a deux ans, il était là, il m’a félicité, il était très fair play. Comme je n’ai pas pu venir hier (mardi, ndrl) dû au match (Manchester City vs Manchester United, ndlr), c’est pour cela que j’ai laissé un message. Félicitations encore à lui il le mérite », a-t-il fait savoir. Le message est passé!