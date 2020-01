Politique: le Mouvement JRPR désormais membre de Moele-Bénin

Le dimanche 12 janvier 2020, les Jeunes engagés de la Rupture pour le Progrès et la République (JRPR) ont adhéré au Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin). Cette adhésion intervient à la veille des élections communales, auxquelles les jeunes comptent participer activement.

Aperçu aux côtés du parti Union Progressiste (UP) lors des élections législatives de 2019, le mouvement JRPR prend désormais une nouvelle trajectoire politique. Le parti tourne dos au « Baobab » et saute dans Moele-Bénin. Selon le Porte-parole du JRPR, l’adhésion au parti de Jacques Ayadji n’est pas un choix fait au hasard. « Notre choix de rallier Moele-Bénin émane d’un consentement éclairé car après avoir observé et fait le diagnostic approprié du fonctionnement des acteurs politiques, le sens d’organisation et le marketing politique qui caractérisent Moele-Bénin sont particulièrement édifiants », a déclaré Juste Agnoro.

Un an après sa naissance le JRPR, change de ligne politique; mais demeure membre de la mouvance présidentielle. Le mouvement réaffirme son soutien au président Patrice Talon et s’engage à travailler à ses côtés pour le développement du pays.