Performance du Bénin en production cotonnière: Gbadamassi félicite Talon et tacle l’He Ahossi

Au cours de son discours à la nation prononcé le 27 Décembre 2019, le président Patrice Talon a évoqué la performance du Bénin en matière de production cotonnière. Des déclarations qui ont suscité des polémiques dans l’opinion nationale. A la faveur d’un entretien accordé à des médias locaux, l’He Rachidi Gbadamassi est revenu sur les commentaires de Léon Basile Ahossi.

Le Bénin occupe la première place en matière de production de l’or blanc. Cette déclaration du chef de l’Etat, le président Patrice Talon, a suscité des commentaires de la part de certaines personnalités. Selon l’ancien député à l’Assemblée Nationale, l’He Léon Basile Ahossi, les intrants utilisés par le Bénin dans la production cotonnière sont nuisibles et de mauvaises qualités. A la faveur d’un entretien accordé à un média à Parakou, l’honorable Rachidi Gbadamassi a taclé son ancien collègue. « Je profite pour me prononcer sur les propos d’un ancien député, des propos regrettables qui n’honorent pas un homme de son rang mais je comprends car il appartient aujourd’hui à un groupe d’individus mal inspirés qui trouvent le mal partout« , a laissé entendre le buffle de Parakou. A le croire, les propos de cet ex député sont irresponsables. Le député du Bloc Républicain s’est davantage offusqué quand il entend dire par son ex collègue que les intrants livrés au Bénin par la France sont toxiques. Pour lui, c’est des propos assez graves qui pourraient créer des incidents diplomatiques.

Selon l’honorable Rachidi Gbadamassi, il n’est guère utile de prendre au sérieux ces propos dont l’objectif est de distraire. Il en veut pour preuve la performance obtenue par le Bénin sur le continent. Comment des intrants de mauvaises qualités peuvent-ils permettre d’atteindre ce résultat? s’interroge-t-il. « Mais comment comprendre que des intrants de mauvaises qualité permettent d’avoir du coton de très bonne qualité, compétitif sur le marché sous régional et international et qui fait de notre pays le leader ? Il y a quelque chose qui ne va pas. Je comprends qu’il ne maîtrise rien, il se contredit carrément » laisse-t-il entendre. Il a pour finir féliciter le président de la République qui, selon lui est un génie. Pour Rachidi Gbadamassi, il faut savoir reconnaître les mérites de son pire ennemi, c’est pourquoi il félicite le chef de l’Etat pour cette performance et l’invite à relever le même défi dans d’autres filières de productions agricoles.