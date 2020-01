Pau vs PSG : le groupe des parisiens avec de grands absents

Thomas Tuchel a officialisé la liste des joueurs convoqués pour le déplacement à Pau, ce soir en 8è de finale de Coupe de France. Un groupe de 21 joueurs mais où ne figure pas la plupart des cadres de l’effectif parisien.

Le PSG se déplace ce soir à Pau dans le cadre des huitième de finale de Coupe de France. Une rencontre très déséquilibrée entre le leader de Ligue 1 et le club amateur des Pyrénées. Pour ce match, Thomas Tuchel a laissé au repos certains de ses cadres. Très en forme depuis quelques semaines, Neymar ne sera pas du déplacement au stade du Hameau. Le Brésilien n’a pas été convoqué tout comme l’arrière-garde parisien (Juan Bernat, Marquinhos et Thiago Silva) pour cause de blessure. En instance de départ dès cet hiver, Edinson Cavani n’est pas non plus retenu dans le groupe.