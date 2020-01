Ousmane Sonko parle de l »ECO »

De passage sur RFI, le candidat malheureux à la présidentielle de 2019 au Sénégal et doctorant en Droit public économique et fiscalité, Ousmane Sonko, a opiné sur la question de la nouvelle monnaie « ECO » prévue pour succéder au Franc CFA cette année. Pour lui, le franc Cfa est une affaire du peuple et non d’un individu.

Alors qu’il recevait le Président français Emmanuel Macron en décembre 2019 à Abidjan, le Chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara a contre toute attente annoncé la fin du Franc CFA au profit de l’ECO, la nouvelle monnaie prévue pour cette année. Louant les réformes entreprises sur les questions liées à l’appellation, le dépôt des réserves de changes à la Banque de France et à la présence française au niveau des instances de décision, Ousmane Sonko a soulevé autres questions d’intérêt général et historique. Le leader des Pastef/Les Patriotes invite les décideurs a entamer des reformes techniques entre autres la question de la parité fixe et la question de l’institution qui doit gérer la monnaie.

En poursuivant, Ousmane Sonko a pointé du doigt le silence des dirigeants africains de la zone de l’UEMOA: « …Donc si ça change, c’est parce que la France l’a décidé uniquement avec un Président d’une monnaie qui concerne 8 pays. On n’a pas entendu jusqu’à présent aucun autre Président de la zone s’adresser à son peuple, hors la monnaie est une affaire du peuple », a-t-il conclu.

Sur les ondes de RFI, Ousmane Sonko a également abordé l’actualité politique sénégalaise. Il a parlé du dialogue national dont les travaux viennent de débuter. Après six ans d’existence, le leader des Pastef/Les Patriotes veut beaucoup travailler à structurer son parti pour se doter d’un appareil politique et d’une machine électorale.