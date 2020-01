Ouganda : Bobi Wine encore arrêté pendant que Museveni se promène dans la jungle

Send an email

La police ougandaise vient d’arrêter le député opposant et célèbre rappeur Robert Kyagulanyi alias Bobi Wine et plusieurs dirigeants du mouvement People Power. Cette arrestation a eu lieu alors que ces personnalités tenaient une réunion consultative.

L’arrestation a été effectuée alors que la police tirait de gaz lacrymogène et des balles réelles pour perturber une réunion consultative organisée par Bobi Wine, rapporte le Daily Monitor. Selon le média, la police n’a donné aucune explication sur les motifs de ces arrestations ni sur les lieux de leur détention. La réunion devait avoir lieu à l’école secondaire Our Lady of Good Counsel, Gayaza à Kyadondo Est, la région dont Bobi Wine est le député. La réunion de Gayaza faisait partie de la phase de consultation nationale de Bobi Wine où il a l’intention d’informer l’électorat de son manifeste avant les élections générales de 2021, indique Daily Monitor.

Des officiers de la police anti-émeute ont empêché les gens d’accéder au site. Le maire de Kasangati, M. Tony Sempebwa Kiyimba, a déclaré qu’il était déçu que la police puisse bloquer une telle réunion légale. Vendredi, Bobi Wine a déclaré que la loi sur les élections présidentielles lui donnait de la marge en tant que candidat à la présidence pour se déplacer à travers le pays afin de consulter la population pour savoir si elle soutiendrait sa candidature avant les élections présidentielles de 2021. Principal adversaire du président Yowéri Museveni, Wine à plusieurs fois été arrêté et relâché. Pour rappel, le président n’est pas dans la capitale. Il a décidé de faire plusieurs jours de marche à travers la jungle en souvenir de son périple avec les troupes rebelles pour renverser le dictateur Amine Dada.