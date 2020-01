Officiel : Tottenham signe un ancien joueur du PSG

Alors que Christian Eriksen vient de quitter le club pour l’Inter Milan, les dirigeants de Tottenham ont officialisé l’arrivée de Giovani Lo Celso. L’information a été annoncée, mardi 28 janvier 2020, par le club.

Le joueur de 23 ans qui était jusqu’ici prêté par Betis au club, est désormais sous contrat avec les Spurs. Giovani Lo Celso est sous contrat jusqu’en 2025 avec le club dont José Mourinho est le coach. Le club vient ainsi d’exercer l’option de convertir le prêt de l’argentin du Real Betis Balompié en un transfert permanent. Ses performances ont impressionné les dirigeants du club de la capitale anglaise. « Le milieu de terrain a produit des performances impressionnantes après s’être établi dans l’équipe suite à une blessure à la hanche qui a limité son temps de jeu au début de son prêt au Club », a indiqué le club.

Ancien joueur du Rosario Central et du Paris Saint-Germain, Giovani est apparu en 20 matchs pour nous jusqu’à présent dans toutes les compétitions et a inscrit deux buts, y compris le premier but de la FA Cup dans notre nouveau stade contre Middlesbrough plus tôt ce mois-ci.