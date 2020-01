Officiel : les Pays-Bas abandonnent le nom « Hollande »

Situé au nord-ouest de l’Europe, les Pays-Bas ne veulent plus être appelés « Hollande ».Une volonté du gouvernement néerlandais qui souhaite mettre fin à la confusion qui se fait entre cette région et le reste du pays.

Appelez moi seulement Pays-Bas. C’est la nouvelle révolution des néerlandais qui veulent abandonner le nom « Hollande ».Une initiative du gouvernement et qui serait déjà très avancé puisque le pays a déjà créé un nouveau logo pour le représenter, un NL en forme de tulipe. Désormais, les ministères, les ambassades, les entreprises, les universités et les institutions du pays ne pourront plus utiliser la dénomination « Hollande ».

Mais pourquoi ce brusque abandon du nom Hollande ?

Selon le gouvernement néerlandais, l’objectif est d’amener les touristes à visiter aussi les autres régions du pays ; la Hollande ne regroupant que deux régions des Pays-Bas. Zone la plus peuplée du pays, la Hollande compte deux provinces où se concentrent les plus grandes villes néerlandaises : la Hollande-Septentrionale (Amsterdam) et la Hollande-Méridionale (La Haye, Rotterdam). Le gouvernement espère ainsi désengorger Hollande qui étouffe et répartir le flux de visiteurs dans les dix autres provinces que comptent les Pays-Bas. « Il y a vingt-cinq ans, c’était un choix de l’industrie touristique de promouvoir notre pays avec la Hollande. (…) Mais c’est un peu étrange de ne faire la promotion que d’une petite partie des Pays-Bas à l’étranger », a déclaré le ministère néerlandais des Affaires étrangères.