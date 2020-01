Officiel : le contrat de Marquinhos avec le PSG prolongé

Entre le PSG et Marquinhos, l’aventure continue. Le Brésilien a prolongé son contrat avec le champion de France jusqu’en 2024. Considéré comme le successeur de son compatriote Thiago Silva en défense centrale, le joueur est devenu un membre indispensable de l’équipe de Thomas Tuchel. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Marcos Aoás Corrêa pour deux saisons supplémentaires. Âgé de 25 ans, Marquinhos est désormais lié avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2024 », a indiqué le club de la capitale dans un communiqué officiel.

Arrivé au club en 2013, le défenseur international brésilien est devenu l’un des joueurs les plus titrés de l’histoire du Paris Saint-Germain. Au fil de ses 270 matches parisiens (20 buts, 7 passes décisives), le vice-capitaine (qui deviendra capitaine après le départ de Thiago Silva dont le contrat arrive à terme en juin) des Rouge et Bleu a ainsi remporté 19 trophées : 5 Championnats de France (2014, 2015, 2016, 2018, 2019), 4 Coupes de France (2015, 2016, 2017, 2018), 5 Coupes de la Ligue (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) et 5 Trophées des Champions (2014, 2015, 2017, 2018, 2019).