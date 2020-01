C’est officiel! Ernesto Valverde n’est plus entraîneur du Barça. L’espagnol a été remercié ce lundi après une réunion de crise tenue par ses patrons la veille. Porté à la tête des Blaugrana en 2017, l’homme âgé de 55 ans fait les frais de la prestation en dent de scie de son équipe depuis le début de la saison.

Pour son remplacement, les dirigeants du Barça auraient opté pour Quique Setien d’après les médias espagnols. Le technicien de 61 ans était libre depuis son départ du Real Betis en mai 2019 . Il aurait été préféré à l’ancien coach de Tottenham Mauricio Pochettino et à Xavi Pimienta (entraîneur de la réserve du Barça).

Acord entre el FC Barcelona i Ernesto Valverde per la finalització del seu contracte com entrenador del primer equip.

Gràcies per tot, Ernesto. Molta sort en el futur. pic.twitter.com/h5LjdAwxOa

— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) January 13, 2020