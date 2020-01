Officiel : Arsenal enrôle Cédric Soares

Deuxième renfort hivernal pour Arsenal. Après Pablo Mari, les Gunners viennent d’enrôler le latéral droit portugais Cédric Soares. En fin de contrat à Southampton, le champion d’Europe 2016 s’est engagé avec le club londonien sous forme d’un prêt de six mois. Selon le Daily Telegraph, Soares a une option pour signer 4 ans avec Arsenal.

— Arsenal (@Arsenal) January 31, 2020