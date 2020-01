Send an email

Nouvelle attaque au Burkina-Faso : six soldats tués et plusieurs portés disparus

Un bombe, placée au bord de la route, a explosé au passage d’un véhicule de l’armée burkinabé dans l’est du pays. Au moins six soldats sont morts et plusieurs autres portés disparus, indiquent les autorités.

L’explosion a eu lieu mardi dans une région de l’est du Burkina-Faso, ont indiqué les autorités, citées par plusieurs médias locaux et étrangers. Six des soldats qui occupaient le véhicule sont morts. Mais les mêmes sources indiquent que le bilan pourrait être plus élevé car sept autres soldats sont portés disparus.

Cet incident intervient à un moment où les mêmes autorités burkinabés ont confirmé la mort d’au moins 39 civils au cours du week-end lors d’une attaque d’hommes armés contre un marché d’un village de l’est du pays. Le bilan réel de cette attaque n’est toujours pas clair même si certains indiquent qu’il y avait eu une cinquantaine de morts. Les attaques extrémistes s’intensifient de façon spectaculaire au Burkina Faso, les décès passant d’environ 80 en 2016 à plus de 1800 en 2019, selon les Nations Unies.