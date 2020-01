Send an email

« Nos missiles sont grands, puissants et précis », Donald Trump avertit l’Iran

En conférence de presse ce mercredi 8 janvier, le président américain Donald Trump s’est prononcé sur les frappes iraniennes contre des bases abritant des soldats américains en Irak. Il affirme que ses tirs n’ont fait aucun mort, tant du côté américain qu’Irakien. Le patron de la Maison Blanche a tout de même prévenu l’Iran.

Il n’y aura pas une riposte militaire américaine à l’attaque de l’Iran contre deux bases abritant des soldats américaines en Irak. S’exprimant depuis la Maison Blanche ce mercredi, Donald Trump a démenti les autorités iraniennes qui ont annoncé tôt, un bilan de 80 morts dans cette attaque. Le président américain estime qu’aucun mort n’a été enregistré du côté des soldats américains comme irakiens. Donald Trump dit évaluer la riposte des États-Unis à cette attaque, mais annonce déjà de nouvelles sanctions économiques contre l’Iran, et demande à l’OTAN de s’y impliquer davantage.

Poursuivant, Trump a déclaré que l’Amérique dispose la plus grande armée du monde: « Nos missiles sont grands, puissants et précis », a-t-il averti. Il a également appelé la Chine et la Russie à faire un accord contre l’Iran. Toutefois, le président américain reste ouvert à un dialogue entrant dans la lutte contre l’Etat Islamique.