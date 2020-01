Send an email

Nigéria-virus de Lassa: les citoyens appelés à ne plus boire du « gari »

Le Dr Boniface Okolo, directeur de la santé publique, État d’Enugu, a appelé les nigérians à ne plus boire du gari. Selon l’expert, cela doit être fait afin d’éviter de contracter la fièvre de Lassa.

La fièvre de Lassa, maladie hémorragique virale aiguë causée par le virus de Lassa, a touché plus d’une vingtaine d’Etats du Nigéria début 2019. Entre le 1er janvier et le 25 février 2019, le Centre nigérian de contrôle des maladies (NCDC) a signalé 1081 cas suspects et 90 décès. La voie de contamination des humains étant le contact avec des urines ou des excréments de rats mastomys infectés, le Dr Boniface Okolo, directeur de la santé publique, État d’Enugu, a mis en garde les nigérians contre la consommation du gari. Pour lui, les nigérians doivent s’interdire de boire de la farine du manioc« Gari », une chose courante au sein de la communauté nigériane, voire celle de l’Afrique de l’Ouest. Selon le Dr Boniface Okolo, cela doit être fait afin d’éviter toute contamination avec le virus de Lassa.

S’expliquant au micro de l’agence de presse nigériane (NAN), le samedi 18 janvier, Boniface Okolo, argumente que les rats sont la plupart du temps en contact avec Garri et que les rongeurs sont la cause de la maladie, rapporte Daily Trust. Une transmission banale pourrait donc être effective si un humain se hasarde à consommer du gari qui a été préalablement en contact avec un rat.

L’eau chaude, l’astuce pour la consommation du gari?

Après avoir soutenu que la consommation du gari trempé doit être découragée, le Dr Boniface Okolo, a donné une astuce qui pourrait être utile si les nigérians veulent toujours consommer le gari. En effet, l’expert a souligné que l’ajout d’eau chaude avant la consommation, aurait tué les bactéries responsables de la maladie.