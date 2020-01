Nigéria : une dizaine de jeunes filles sauvée de justesse d’un trafic d’êtres humains

Les éléments du service d’immigration du Nigéria (NIS) ont annoncé avoir sauvé près d’une dizaine de jeunes filles qui étaient sur le point d’embarquer à l’aéroport de Lagos pour le Liban, l’Égypte, Dubaï et l’Inde. Elles allaient être victimes de trafic d’êtres humains.

Le trafic d’êtres humains, en l’occurrence des jeunes filles en destination des pays du golfe ou d’Asie, est fréquent en Afrique. Au Nigéria, les autorités ont déjoué une opération à l’aéroport de Lagos avant que neufs jeunes filles n’embarquent vers les destinations respectives. Dans un communiqué, le service d’immigration du pays a indiqué que quatre des filles ont affirmé voyager dans le but de prendre des emplois dans ces pays, même si elles ne connaissaient pas leurs futurs employeurs ni la description de leurs postes.

«Le voyage louche a été organisé par des agents visant à exploiter leur innocence et leur ignorance. Deux autres ont affirmé qu’elles allaient en visite mais ont ensuite avoué qu’elles allaient travailler à Dubaï et les deux autres ont affirmé qu’elles allaient en Inde pour un traitement médical sans référence », a indiqué le communiqué. Cette pratique est fréquente dans le pays et plusieurs jeunes se font malheureusement avoir par des vendeurs d’illusion. Le contrôleur général du service d’immigration nigérian, Muhammad Babandede, a déclaré que les trafiquants pouvaient être des membres de la famille, des amis et des contacts internet, tout en mettant en garde les parents et les jeunes filles.