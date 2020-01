Nigéria : Une agence de MTN attaquée à Kebbi

Trois bandits armés ont attaqué mercredi une agence de MTN dans le quartier Tudun Wada à Birnin Kebbi et emporté plusieurs millions de nairas, a-t-on appris auprès des autorités nigérianes.

Encore une agence de MTN dépouillée au Nigéria. Selon le site with in nigeria, l’incident serait survenu dans le quartier Tudun Wada à Birnin Kebbi. Trois individus cagoulés avec des armes automatiques en main ont pris d’assaut les locaux de l’agence. Selon le directeur de l’agence, Alhaji Ibrahim Dasuki, les voleurs avaient fait irruption dans la boutique vers 14 heures et ont emporté environ 4,5 millions de nairas. « Les voleurs armés ont effectué l’opération en moins de cinq minutes lorsqu’ils ont pris d’assaut notre bureau vers 14 heures et emporté plus de 4,5 millions de nairas », a-t-il déclaré au média NAN. L’homme a expliqué que les trois voleurs armés masqués sont arrivés au bureau dans une berline Toyota portant la plaque d’immatriculation de l’État de Bauchi. «À leur arrivée, les voleurs, armés d’AK 47, ont ordonné à toutes les personnes à l’extérieur du bureau de se coucher tout en brandissant leurs armes.», a-t-il ajouté.

Puis l’un des malfrats est resté au dehors pour faire le guet pendant que les deux autres pillaient les caisses de l’agence. «Dès qu’ils sont entrés au bureau, ils ont demandé de l’argent en demandant où est l’argent, où est l’argent? Ils ont transporté l’argent en moins de cinq minutes, ils ont volé plus de 4,5 millions de nairas », a expliqué le manager. Interrogé ce jeudi par les journalistes de Birnin Kebbi, l’officier des relations publiques du commandement, DSP Nafi’u Abubakar, a confirmé l’incident, précisant que l’enquête est en cours. »Oui, le vol a eu lieu et l’enquête a depuis commencé« , a-t-il déclaré.