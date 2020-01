Nigéria : un pasteur fait des miracles avec des ballons de football (vidéo)

Depuis quelques heures, une vidéo devenue virale, tourne en boucle sur les réseaux sociaux montrant un prétendu homme de Dieu faire des miracles avec des ballons de football. Une situation qui a déclenché un vrai tollé sur la toile.

La religion est l’opium du peuple ! Cette assertion vielle de plusieurs siècles est encore malheureusement d’actualité si non comment peut-on faire des miracles avec des ballons de football. Et pourtant c’est qu’on observe depuis quelques heures sur la toile. En effet, dans une vidéo qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux, un pasteur non identifié a été vu en train de délivrer ses membres avec un ballon de football.

Dans la vidéo, on voit les membres de l’église faire face au pasteur. Ce dernier avec son ballon au pied tente de dribbler le fidèle qui se tient devant lui. Le miracle s’opère lorsque le fidèle arrive à prendre la balle des pieds de l’homme de « Dieu ».

Messi and Ronaldo no do pass like this. Infact dem dey learn work. 😭😂 pic.twitter.com/TUSNAuVv6T — Turbo ⚡️ (@Retrogodammed) January 7, 2020

La vidéo a suscité beaucoup de réactions sur les médias sociaux. De nombreux utilisateurs attribuant l’effet à celui des pouvoirs démoniaques.