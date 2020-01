Nigeria: plusieurs morts et blessés dans une explosion de gaz butane à Kaduna

Six personnes ont trouvé la mort dans une explosion de gaz butane au Nigeria, ce samedi 4 janvier 2020.

Samedi 4 janvier 2020, dans une ville de Kaduna au nord du Nigeria, une explosion s’est produite dans un atelier d’une usine de gaz , faisant plusieurs morts et blessés, a annoncé un responsable de l’Etat de Kaduna et rapporté par Xinhua News. Selon Samuel Aruwan, commissaire à la sécurité intérieure et aux affaires locales de l’Etat de Kaduna, l’incident s’est produit samedi après-midi dans le quartier de Sabon Tasha de la ville, et les blessés ont été envoyés dans un hôpital local.

BBC nous indique que six personnes sont mortes dans l’explosion. Parmi les victimes se trouve le professeur Simon Mallam, chef de la Commission de l’énergie atomique du Nigeria. Il est mort dans l’incendie alors qu’il se trouvait chez son coiffeur dans les environs de Kaduna. L’explosion s’est produite lorsque des clients se sont rassemblés dans un magasin de gaz butane pour charger leurs bonbonnes.