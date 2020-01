Nigéria : plusieurs morts dans une explosion de bombe à Borno

La détonation d’un engin explosif improvisé sur un pont aurait tué au moins 30 personnes à Gamboru, dans l’État de Borno, le lundi 6 janvier 2020, a-t-on appris auprès de la presse nigériane.

Plusieurs personnes ont été tuées lundi dans l’explosion d’une bombe à Gamboru dans l’Etat de Borno. Selon Reuters, le triste incident se serait produit aux environs de 17 heures sur un pont local, très pratiqué par les riverains car menant directement au Cameroun. Selon les témoins , plus de 35 personnes ont été blessées et transportées d’urgence à l’hôpital local après l’attaque. «C’est un jour malheureux pour nous d’être témoin de cet incident frustrant et dévastateur dans notre communauté. Je viens d’entendre un bruit fort d’explosions, avant de réaliser que j’ai vu beaucoup de nos amis et collègues tués (par la déflagration) », a déclaré un témoin à Reuters.

Un peu plus tard dans la soirée, Boko Haram a revendiqué l’attaque.