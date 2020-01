Send an email

Nigéria : nouvelle attaque dans les eaux les plus dangereuses au monde

Alors que les attaques en mer deviennent fréquentes dans le golfe de Guinée en Afrique de l’ouest, la situation ne semble pas s’améliorer. Un autre navire a été attaqué mardi 21 janvier 2020 au large du Nigéria.

Selon les premières informations, un navire non identifié a été attaqué dans la matinée du 21 janvier dans le golfe de Guinée, à quelque 75 mn au nord-ouest de Bonny, au niveau des côtes du Nigéria, a rapporté maritimebulletin.net.

Selon la même source, aucun bilan n’est encore disponible et les autorités n’ont encore aucune information sur le navire attaqué ni sur les assaillants. Les actes de piratage sont devenus très fréquents ces derniers mois dans le golfe du Guinée et plusieurs marins sont enlevés à chaque fois. La région est considérée comme la mer la plus dangereuse au monde.