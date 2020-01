Send an email

Nigéria – Fièvre hémorragique à virus Lassa : trois morts et 292 cas détectés

Trois décès et 292 cas détectés ont été enregistrés suite à la récente épidémie de fièvre hémorragique à virus Lassa dans l’État de Kano, a-t-on appris auprès des autorités nigérianes.

Selon le commissaire de santé de l’État de Kano, le Dr Aminu Ibrahim Tsanyawa, les trois personnes décédées seraient deux médecins et un patient soupçonné d’être la première victime. En conférence de presse ce mercredi, Dr Tsanyawa a révélé que 292 personnes qui avaient eu des contacts avec les victimes décédées sont étroitement surveillées afin de mettre rapidement en quarantaine ceux qui présentent des symptômes de la maladie et aussi de contenir sa propagation..

Selon with in nigeria l’épidémie aurait été apportée par une femme enceinte de 28 ans de Gwale LGA qui est tombée malade deux semaines après le décès de sa mère. Conduite à l’hôpital universitaire Aminu Kano, elle serait décédée le 1er janvier 2020. Les autorités nigérianes invitent donc les populations a respecter les règles élémentaires d’hygiène, à éviter la consommation des animaux de brousse et à éviter tout contact avec les personnes infectées par l’épidémie.