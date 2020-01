Nigéria: en pleine prédication, un préservatif tombe de la Bible du pasteur

Send an email

Humour divin, ou fait du hasard? Les fidèles ne s’y attendaient probablement pas. Alors que le pasteur prêchait l’évangile dans une Eglise, dans l’Etat d’Anambra au sud du Nigéria, le mardi 14 janvier 2020, un préservatif est tombé de sa Bible à la grande surprise des fidèles. La découverte de ce petit sachet, moins apprécié dans les maisons de Dieu, a suscité la révolte des fidèles…

Faut-t-il en rire ou s’apitoyer sur le sort du pasteur battu par ses propres fidèles? C’est un fait totalement surréaliste. Venus écouter la parole de Dieu, les fidèles d’une Eglise se sont rassemblés devant leur pasteur qui prêchait l’évangile avec hargne. Mais la séance de partage des récits bibliques ne durera pas longtemps. En effet, alors que la prédication devenait de plus en plus intéressante et édifiante, un préservatif est tombé, lorsque le pasteur, avec une bible à la main, faisait des mouvements de bras en l’air pour pour invoquer l’esprit saint. Quelle surprise…! Ébahis, les fidèles n’en revenaient pas de ce qu’ils venaient de découvrir. La vue de cet objet moins apprécié par les religieux, a occasionné la bastonnade du pasteur par ses propres fidèles.

L’homme de Dieu, Onitsha, n’est peut-être pas au courant de la présence du préservatif entre les pages de sa bible, mais l’idée qui en découle est qu’il pourrait être un fornicateur tenant le livre sacré. Ce qui est quelque peu considéré comme de l’hypocrisie.