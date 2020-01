Nigéria: brouille d’infidélité entre Davido et Chioma, bientôt la rupture?

Ce n’est pas la lune de miel entre le chanteur Davido et sa femme. Chioma est accusée d’être en couple avec l’ancien producteur du nouveau protégé de Davido, Peruzzi. Des révélations qui ont créé la tension entre le couple qui n’est pas loin d’une rupture.

Chioma et Davido, le couple le plus en vogue de l’année 2019 frôle la rupture. Tout a commencé quand Mme Chioma Adeleke, s’est désabonnée du compte instagram de son chéri, depuis quelques jours, après avoir appris que Davido attendait un quatrième enfant d’une femme résidant aux USA. Selon gnadoemagazine, Davido aurait une liaison extra conjugale avec cette jeune femme depuis un moment déjà et aurait essayé d’acheter son silence. Mais comment Chioma l’a su? Difficile de le dire mais elle l’a très mal pris et son chéri Davido aussi s’est mis en rogne.

Davido et Chioma en fortes turbulences

A la surprise générale, Davido a décidé de présenter en public ses excuses à une journaliste qui avait évoqué en 2018 une liaison entre Chioma et son propre cousin. A l’époque, la journaliste Kemi Olunloyo révélait que Chioma et l’ex-manager de Davido, Peruzzi, se faisaient passer pour des cousins alors qu’ils étaient en réalité amants. Pour elle, ces derniers ne faisaient que soutirer de l’argent à l’artiste.

En réponse à cette accusation, Davido avait copieusement insulté la journaliste et défendu sa fiancée. Mais tout porte à croire qu’il regrette n’avoir rebroussé chemin très tôt: “Je suis désolé de vous avoir dit des ordures à l’époque, maintenant je réalise que vous dites la vérité. Seul Dieu sait si je suis vraiment le père biologique d’Ifeanyi. Rien n’est caché sous le soleil. Je prie juste pour que le Seigneur m’aide à traverser cette période difficile.”