Nigéria – Boko Haram: l’armée met en garde les organisations étrangères

Lundi, l’armée du Nigéria a lancé une mise en garde ferme aux organisations étrangères contre toute ingérence dans les questions relatives à la sécurité nationale, en particulier la lutte contre Boko Haram et l’État islamique de la province de l’Afrique de l’Ouest (ISWAP), a rapporté The Nation.

La mise en garde des forces de sécurité du Nigéria aux agences étrangères de tout genre, n’a pas fait nomination d’une de ces organisations spécifiquement mais il est clair que plusieurs des ONG d’actions humanitaires et d’œuvres caritatives, sont apostrophées. L’armée leur a conseillé d’adapter leurs actions et leurs déclarations pour soutenir la cause nationale en vue de rétablir la paix et la tranquillité dans le pays. Outre cette mise en garde, l’armée a assuré que les opérations de contre-insurrection dans le nord-est et dans d’autres parties du pays étaient toujours en cours.

«Le chef d’état-major du lieutenant-général Tukur Yusufu Buratai a rassuré les Nigérians que les opérations de contre-insurrection dans le Nord-Est et d’autres opérations en cours contre nos ennemis communs à travers le pays est toujours sur la bonne voie avec des indicateurs actuels révélant d’énormes succès sur les différents théâtres d’opérations », a indiqué un communiqué signé par le coordinateur des médias des opérations de l’armée nigériane, le colonel Aminu Iliyasu. « À cette fin, il est conseillé à tous les intérêts locaux et étrangers de faire preuve de plus d’engagement et de retenue sur les questions de notre sécurité nationale et d’éviter de prendre parti », a-t-il poursuivi.