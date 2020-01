Niger – attaque meurtrière du camp Chinagoder: le bilan s’alourdit !

Send an email

Le bilan de l’attaque du jeudi au Niger s’est alourdi. Selon les sources sécuritaires, il est passé de 31 à 89 morts. Celle-ci est devenue l’attaque la plus meurtrière subie par l’armée nigérienne.

Le deuil au Niger a atteint d’autres familles. Le bilan provisoire de l’attaque du camp militaire de Chinagoder s’est élevé selon les sources sécuritaires. Après quelques jours, le bilan fait état de 89 personnes tuées, soit l’attaque la plus meurtrière dans le rang des forces de défense et de sécurité ces dernières années. C’est dans cette même zone des trois frontières (Mali, Niger et Burkina Faso) que le camp d’Inates dans la région de Tillabéri a essuyé une attaque qui a fait 71 soldats le 10 décembre 2019.

Cette attaque qui s’était produite dans la même période que celle du Mali a engendré un sentiment anti-français dans certains pays du sahel. Le président Emmanuel Macron avait donc invité ses homologues du sahel à Pau pour clarifier leur position sur l’intervention des forces françaises dans l’espace sahélien. Reportée le 16 décembre dernier, cette rencontre de Pau, sauf changement de dernière minute se tiendra demain 13 janvier en terre française.