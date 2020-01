Nettoyage du réseau de pipelines offshore: vers l’indisponibilité du gaz au Bénin

Selon une déclaration signée par le chef des communications du ministère de l’Énergie du Ghana, Nana Kofi Oppong-Damoah, l’approvisionnement en gaz nigérian sera limité durant les trois prochains mois dans les pays comme le Bénin, le Ghana le Togo. Selon ladite déclaration, l’opération de nettoyage et d’inspection des pipelines offshore serait la cause de cette perturbation. Cette opération va démarrer le 20 Janvier 2020 et va prendre fin dans la deuxième quinzaine du mois de Mars de la même année.

La West African Gas Pipeline Company Limited (WAPCo), a lancé un exercice de nettoyage et d’inspection de ses installations. Cette opération de maintenance habituelle est destinée à protéger l’intégrité et à assurer la sécurité des opérations du gazoduc offshore de WAPCo qui est le principal actif critique de l’entreprise, transportant du gaz naturel dans les quatre (4) États d’Afrique de l’Ouest. Pour Nana Kofi Oppong-Damoah, cette activité également connue sous le nom de chevillage dans l’industrie des pipelines et est conforme aux exigences réglementaires . A cause de cette opération qui a débuté le 20 Janvier 2020, la disponibilité du gaz sera donc limitée au Bénin pendant au moins trois (03) mois. Le Togo et le Ghana subiront la même perturbation. » Cette activité de maintenance devrait limiter temporairement la disponibilité du gaz aux installations de prélèvement de Tema, Lomé et Cotonou » a indiqué le chef des communications du ministère de l’Énergie du Ghana dans son message.

Une opération confirmée par la WAPCo qui a précisé que la maintenance sera lancée à partir de la station de compression de Lagos Beach (LBCS) à Badagry, au Nigéria et sera reçue à la station de régulation et de mesure de Takoradi (R&MS) au Ghana… À la suite de cet exercice, le flux inverse de gaz de Takoradi à Tema ainsi que l’approvisionnement en gaz des installations de Tema, Lomé et Cotonou seront réduits. Cette opération aussi appelée le raclage consiste en un nettoyage et une inspection interne du pipeline offshore du Nigeria au Ghana à l’aide de plusieurs jauges d’inspection de pipeline de nettoyage (PIGS) et d’un «cochon intelligent» pour la collecte de données sur l’intégrité structurelle. Le PIG sera lancé à partir de la station de compression de Lagos Beach (LBCS) de WAPCo à Badagry, au Nigeria, et sera reçu à leur station de régulation et de mesure (RMS) de Takoradi.