Népal : l’homme le plus petit du monde est décédé à l’âge de 27 ans (vidéo)

Considéré comme l’homme le plus petit au monde en capacité de marcher, Khagendra Thapa Magar est décédé vendredi à l’âge de 27 ans dans un hôpital du Népal, a annoncé sa famille. L’homme souffrait d’une pneumonie et de problèmes cardiaques.

Il détenait le record de l’homme le plus petit du monde selon le livre Guinness des records. Khagendra Thapa Magar, né le 14 octobre 1992 à l’hôpital de Fewa City à Pohkara, mesurait 67,08 centimètres. Magar souffrait d’une pneumonie et de problèmes cardiaques. Il est décédé vendredi dans un hôpital du Népal. « Il a été hospitalisé à plusieurs reprises à cause d’une pneumonie. Mais cette fois, son cœur a aussi été touchée. Il est décédé, a expliqué le frère de Magar, Mahesh. », a raconté son père, Roop Bahadur. « Il était si petit quand il est né qu’on pouvait le tenir dans notre paume. On n’avait beaucoup de mal à lui faire prendre un bain », a-t-il ajouté.

Khagendra Thapa Magar, dont le nom figurait dans le Guinness des Records, avait une première fois été reconnu en 2010, après son 18e anniversaire, comme étant l’homme le plus petit du monde pouvant se déplacer sur ses jambes. Plus tard, cette année-là, il a été nommé ambassadeur de bonne volonté pour le tourisme népalais.