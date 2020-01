« Ne soyez plus tristes chers Daagbovis…Je bénis particulièrement le Bénin qui souffre » dieu Parfaite de Banamè

Daagbo le dieu esprit saint de l’église de Jésus-Christ cité de Banamè annoncé pour mort il y a quelques semaines s’est révélé à ses fidèles en fin d’année dernière au cours du pèlerinage organisé à Wokou, la nouvelle Jérusalem pour célébrer l’anniversaire de Jésus Christ.

Courant le mois de Novembre 2019, une rumeur persistante a fait était de la mort de Parfaite, dieu de Banamè. Cette nouvelle avait en son temps embrasé les réseaux sociaux au lendemain de la célébration de son anniversaire avant d’être démentie par Césaire Agossa, cardinal à la mission religieuse de cette église. Mais depuis ce temps, Parfaite de Banamè habituée aux rencontres avec ses fidèles n’a plus fait signe de vie jusqu’au 21 Décembre 2019 où elle s’est finalement révélée à ses fidèles qui l’ont accueillie dans la liesse générale. « Il se peut qu’il ait parmi vous ceux qui ne connaissent pas Daagbo et qui sont là pour la première fois. Voici Daagbo. C’est moi Dieu, créateur du ciel et de la terre. Grand père des Daagbovis et père de Fofo Jésus que nous sommes entrain de fêter » a-t-elle lancé aux fidèles qui ont fait massivement le déplacement pour fêter « fofo Jésus » mais aussi aux curieux venus constater de visu que la rumeur sur la mort du dieu de Banamè est une fausse information. Venus de tous les horizons, les fidèles de La Très Sainte Eglise de Jésus Christ, Mission de Banamè ont eu droit à plusieurs célébrations eucharistiques dont celle pontificale. Louanges adorations, enseignements, bénédictions de Daagbo, Dieu Esprit Saint sont les temps forts de ces quatre jours au bout desquels les Daagbovis sont rentrés chez eux très rassurés et très confiants en l’avenir, notamment en l’année 2020 proclamée année rose par leur dieu. Au cours de la célébration eucharistique d’ouverture, l’Eminence Paul Cardinal Kossouho est revenu sur la supposée mort de Daagbo qui a suscité beaucoup de remous, il y a quelques temps. Le Prélat a fait comprendre que Dieu est déjà mort une fois et c’est cela même la base de la chrétienté. Par-contre, Daagbo qui est Esprit ne meurt jamais.