« Ne menacez jamais la nation iranienne »: Hassan Rohani répond à Donald Trump

Telle une réponse du berger à la bergère, le président de la République Islamique d’Iran, Hassan Rohani s’est adressé au président des Etats-Unis Donald Trump. Il met en garde les USA pour toutes menaces à l’encontre de l’Iran.

Samedi 04 janvier 2020, le Patron de la Maison Blanche Donald Trump a déclaré avec instance que les Etats-Unis ont identifié 52 sites en Iran et qu’ils n’hésiteront pas à frapper en cas d’une quelconque attaque émanant de l’Iran. A ces mots de son homologue américains, le président iranien Hassan Rohani n’a pas pu garder sa langue dans sa porche. Il a souhaité apporté de sa propre voix, une riposte sévère au dirigeant américain. Dans sa déclaration il met en garde les USA contre toute menace quelle que soit sa nature.

« Ne menacez jamais la nation iranienne », a déclaré le président de la République islamique d’Iran Hassan Rohani en réponse aux déclarations martiales du président américain Donald Trump, qui a menacé samedi de viser 52 cibles iraniennes.

« Ceux qui font référence au nombre 52 devraient également se souvenir du nombre 290. IR655 », écrit Rohani dans une référence à la tragédie de l’Airbus du vol Iran Air 655, abattu en juillet 1988 par un navire américain au-dessus du Golfe et ayant coûté la vie à 290 personnes.

A couteau tiré depuis l’attaque d’Aramco en Arabie Saoudite, les Etats-Unis et l’Iran connaissent une escalade inquiétante depuis le décès du général Qassem Soleimani suite à une frappe aérienne américaine en Irak. Un décès que l’Iran perçoit comme étant une déclaration de guerre et promet une réplique à la taille de cet acte barbare. Pourtant, la communauté internationale, exhorte à la retenue et à la paix.