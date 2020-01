Ne jamais manipuler un smartphone aux heures du coucher, les raisons

Regarder son téléphone avant de dormir est une habitude très courante dans notre société. Mais les conséquences cette pratique sur la santé sont graves et pourtant trop sous-estimées.

Lorsque vous utilisez votre téléphone portable avant de vous coucher, voici les conséquences auxquelles vous vous exposez.

Le cerveau reçoit le signal de rester éveillé

Lorsque l’on regarde un écran brillant, un flux de photons « dit » au cerveau qu’il n’est pas l’heure de dormir. De cette façon, la mélatonine, l’hormone du sommeil, n’est plus secrétée normalement. Par conséquent, il sera impossible de s’endormir pendant plusieurs heures, ce qui aura un impact sur la qualité du sommeil.

Cela facilite le développement de certaines maladies

Indubitablement, l’état d’éveil provoque une réduction des heures de sommeil. A leur tour, les insomnies augmentent la vulnérabilité et peuvent provoquer l’apparition de certaines maladies telles que la dépression, l’irritabilité, l’usage abusif de stupéfiant.

Cela peut endommager le cerveau

Des problèmes neurologiques peuvent survenir avec le temps à cause de cette habitude. Les effets sont une baisse de mémoire et de concentration et la capacité à résoudre des problèmes. Nous ne nous abrutissons pas totalement mais presque.

Des problèmes physiques peuvent apparaître

Le manque de sommeil endommage le corps. L’insuline, l’hormone contrôlant le métabolisme est perturbée. Cela peut ouvrir l’appétit et mener à des problèmes de poids. Dans le pire des cas, le dysfonctionnement de l’insuline peut développer un diabète.

Une fatigue chronique.

Le manque de sommeil provoque une sensation de fatigue à n’importe quel moment de la journée. Vous pouvez vous comporter comme un zombie à la maison comme au travail. Ces risques ont été mis en lumière par de nombreux tests et recherches scientifiques. Les adolescents sont les plus concernés étant donné qu’ils utilisent leur téléphone à outrance. C’est pourquoi, il est nécessaire d’imposer des règles pour tous en commençant par éviter l’usage du téléphone le soir.