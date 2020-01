NBA : l’immense fortune de Kobe Bryant dévoilée

Send an email

Le magazine européen, Sportune, a dévoilé le montant de la fortune de la légende du basketball américain, Kobe Bryant. L’ancienne gloire des Los Angeles Lakers est décédé, dimanche 26 janvier, près de calabasas en Californie, des suites d’un crash de l’hélicoptère qui le transportait.

Décédé le 26 janvier dernier des suites d’un crash de son hélicoptère, Kobe Bryant a laissé derrière lui une immense fortune et des biens matériels. Selon le magazine européen, Sportune, la légende du basketball américain dispose d’une fortune évaluée à 700 millions de dollars américains (plus de 400 milliards de FCFA), entre ses salaires cumulés en 20 ans de carrière, ses nombreux contrats publicitaires et ses autres affaires personnelles.

Un petit empire qui reviendrait certainement à sa veuve Vanessa Laine qui n’était pas dans l’hélicoptère qui a coûté la vie à son mari et sa fille Gianna.