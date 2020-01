Musique : voici la chanson la plus vue de la décennie (Vidéo)

Une nouvelle année est terminée et 2020 s’est installée. Plusieurs faits ont marqués les dix dernières années de par leur unicité ou encore leur caractère cruel, joyeux, intéressant ou extraordinaire. Voici entre autre, la chanson de la décennie.

La chanson la plus vue de ces dix dernières années, la connaissez-vous ? Vous pouvez essayer de la deviner mais peu trouveront la réponse. En effet, elle est venue de nulle part et a fait danser plus d’un dans le monde entier. Sortie le 12 janvier 2017, le tube planétaire des deux porto-ricains, Luis Fonsi et Daddy Yankee, « Despacito », a fait un carton dans tout l’univers et à été visité plus de 6 milliards de fois. C’est assurément la chanson de la décennie.