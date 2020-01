Muhammadu Buhari: « nos citoyens ne peuvent pas continuer à se faire soigner à l’étranger »

Lors de l’inauguration vendredi, de projet à l’hôpital universitaire fédéral Alex Ekwueme, à Abakaliki, dans l’État d’Ebonyi, le président nigérian Muhammadu Buhari a déclaré que les nigérians ne peuvent pas continuer à se faire soigner à l’étranger en raison de l’état des hôpitaux du pays.

Les voyages incessants des citoyens nigérians pour se faire soigner dans les pays étrangers en raison de l’état des hôpitaux du pays ne sont pas bénéfiques pour le Nigéria et doivent cesser selon le président nigérian Muhammadu Buhari. A cet effet, le gouvernement fédéral du Nigéria, entend continuer ses œuvres dans l’amélioration des conditions du personnel et de la qualité des soins médicaux.

«Les nigérians ont tellement souffert d’aller à l’étranger pour des soins médicaux. Ce n’est pas bon pour nous et cela doit cesser parce que nous ne pouvons plus nous le permettre », a déclaré Ogbonnaya Onu, ministre des Sciences et de la Technologie qui a représenté le président Buhari avant de poursuivre: «Nous avons accordé une très grande attention à la santé de notre population et continuerons de le faire. Les projets dont vous célébrez l’achèvement aujourd’hui ont sérieusement affecté le fonctionnement de cet hôpital universitaire…Mais aujourd’hui, nous pouvons dire que leur achèvement a commencé à aider à améliorer les performances et le bien-être du personnel et des patients de cet hôpital ».

Le représentant du président a également réitéré la détermination du gouvernement à mener à bien ses projets médicaux dans tous les régions du pays pour le bonheur de la population.