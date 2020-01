Mourinho : « Si le PSG peut me prêter Mbappé… »

Porté à la tête de Tottenham en remplacement de Mauricio Pochettino, José Mourinho peine à hisser son équipe au sommet du Premier League. 8è au classement à 33 points du leader Liverpool, les Spurs n’ont gagné qu’une seule rencontre sur leurs six dernières sorties. Une situation inquiétante mais qui ne semble pas affecter le technicien portugais qui se laisse parfois aller à certaines blagues.

Interrogé ce mardi sur la possibilité de recruter Edinson Cavani, lui qui cherche un remplaçant à Harry Kane, l’entraîneur portugais n’a d’abord pas voulu froisser ses « amis » du PSG. « J’ai une très bonne relation avec Monsieur Nasser (Al-Khelaïfi) et Monsieur Leonardo, et je veux garder cette relation ainsi. Les bonnes relations sont basées sur le respect et je ne vais pas parler de joueurs du PSG« , a d’abord répondu Mourinho, avant de sortir sa petite blague : « A moins, qu’en tant qu’amis, ils puissent m’envoyer Mbappé en prêt… A part ça, je n’ai rien d’autre à dire« . Les intéressés apprécieront.