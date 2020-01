Mort de Kobe Bryant : un pasteur réclame 10% de sa fortune pour le ressusciter

La légende de la NBA, Kobe Bryant, est décédée le dimanche 26 janvier 2020 des suites d’un crash d’hélicoptère à Calabasas au sud de la Californie. Alors que le monde entier pleure le départ tragique de la star de Basketball, le prophète Nigel Gaisie, chef de la chapelle de la colline prophétique, une église basée au Ghana, dit être capable de le ressusciter ainsi que sa fille à condition qu’on lui donne 10% de la fortune de sa fortune.

Kobe Bryant était l’une des stars de basketball reconnues sur l’échiquier mondial. Son décès a retenti aux quatre coins du monde et plusieurs personnalités politiques, sportives…lui ont rendu hommage de diverses manières. Mais, selon un pasteur ghanéen, l’heure n’est pas à pleurnicher pour la mort de la légende de la NBA et sa fille. Car, ils peuvent vivre de nouveau.

En effet, le prophète Nigel Gaisie, chef de la chapelle de la colline prophétique, une église basée au Ghana, dit être capable de ressusciter Kobe Bryant et sa fille à condition qu’on lui donne 10% de la fortune de ce dernier. La fortune de Kobe Bryant est estimée à 700 millions d’euros. Le pasteur voudrait donc avoir 70 millions d’euros.

Le Seigneur n’a pas sanctionné la mort de Kobe Bryant

«Le Seigneur vient de m’emmener dans le monde des esprits et j’ai vu un grand homme tomber. Cette nouvelle va secouer le monde entier à cause de la grandeur de cet homme. Je vois beaucoup de gens sur les réseaux sociaux parler de l’homme pendant des semaines et je vois beaucoup de visages tristes. L’Amérique pleurera ce grand homme. Le Seigneur m’a alors chargé d’annoncer à la famille de cet homme, à l’ambassade américaine au Ghana et au monde entier que Lui le Seigneur n’a pas sanctionné la mort de cet homme», a-t-il affirmé.

Le Seigneur aurait dit, à ce prétendu prophète, ce qui suit : «Nigel, dites à la famille de cet homme et dites au monde entier, s’ils acceptent de payer mes dîmes et mes offrandes que je vous utiliserai comme un vaisseau pour ramener cet homme et sa fille à la vie. (…) si la famille accepte de me donner 10% de ses revenus, je les ramènerai à la vie. Ainsi parle le Seigneur ! Sans argent, je ne peux pas le ramener avec la petite fille» , a-t-il déclaré.