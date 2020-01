Mort de Kobe Bryant : « C’était aussi un violeur », Evan Rachel Wood

Les hommages fleurissent en honneur de Kobe Bryant, décédé le dimanche dernier. Mais le message posté par l’actrice Evan Rachel Wood sur son compte twitter pour partager sa peine n’est pas passé inaperçu pour la simple raison qu’il vient noircir le tableau d’honneur de l’icône de basket-ball. Dans son message hommage à Kobe Bryant, Evan Rachel Wood a rappelé une affaire de viol ayant entaché la légende du basketteur, en 2003.

« Ce qui s’est passé est tragique. J’ai le cœur brisé pour la famille de Kobe. C’était un héros du monde du sport. « C’était aussi un violeur ». Et toutes ces vérités peuvent exister simultanément« , a écrit la star de True Blood et Westworld. Evan Rachel Wood était l’une des personnalités engagées dans le mouvement #MeToo dénonçant les violences faites aux femmes. Livrant un récit glaçant, elle avait ainsi révélé avoir été violée à deux reprises au cours de sa vie.

What has happened is tragic. I am heartbroken for Kobe’s family. He was a sports hero. He was also a rapist. And all of these truths can exist simultaneously.

En 2003, Kobe Bryant avait été accusé de viol par une jeune employée (19 ans) d’un hôtel de luxe dans le Colorado. L’affaire se terminera en 2004, sans procès, mais avec les excuses de la légende de basket et un supposé paiement au civil de plus de 2 millions de dollars de dommages et intérêts à la jeune femme.

« Mes chers amis, ce n’était ni une condamnation ni une célébration. C’était un petit rappel pour dire que les gens peuvent ressentir plusieurs émotions autour de cette perte et qu’il y a de la place pour tout le monde en cette période de deuil, plutôt que de se chamailler les uns les autres. Tout le monde a perdu quelque chose« , a écrit la comédienne Evan Rachel Wood sur son compte twitter.

Beloveds, this was not a condemnation or a celebration. It was a reminder that everyone will have different feelings and there is room for us all to grieve together instead of fighting. Everyone has lost. Everyone will be triggered, so please show kindness and respect to all.

— #EvanRachelWould (@evanrachelwood) January 27, 2020