Mondial 2022 : « Je vois le Sénégal être le vainqueur » de la compétition, Pelé

Quart de finaliste de la Coupe du monde 2002, le Sénégal vise le carré d’as pour cette édition 2022 qui se jouera au Qatar. Mais pour la légende brésilienne, Pelé, les Lions de la Teranga disposent des armes nécessaires pour aller décrocher le trophée tant convoité.

Mardi 22 février dernier, au Caire en Egypte, s’est tenu le tirage au sort de la phase de groupes des qualifications pour le Mondial 2022, qui aura lieu au Qatar. Vice champion d’Afrique, le Sénégal a hérité d’un groupe plutôt à sa portée. Les Lions de la Teranga sont logés dans le groupe C où figurent le Togo, le Congo et la Namibie. Si la phase qualificative se passera sans grande difficulté pour les sénégalais, les étapes qui suivent seront sans doute beaucoup plus ardues pour les coéquipiers de Sadio Mané, surtout s’ils veulent faire mieux que leurs aînés qui ont échoué à la porte des demi-finale lors de la Coupe du monde 2002.

Mais pour le « Roi » Pelé, le Sénégal est l’un des possibles vainqueurs de la prochaine Coupe du Monde. Interrogé par un média brésilien filiale de Sky Sports sur le Mondial 2022, la légende brésilienne pense qu’au vu de son effectif garni de joueurs de classe mondiale, le vice-champion d’Afrique peut très bien aller décrocher le Graal.

« L’équipe du Sénégal compte en son sein des joueurs de classe mondiale à tous les postes de jeu. Sadio Mané est présentement le meilleur ailier du monde et d’içi à 2022, je suis certain qu’il sera au sommet de son art. En plus de Mané, il y a des joueurs comme Kalidou Koulibaly, Gana Gueye, Keita Baldé, Diatta , Salif Sané, leur gardien de but est aussi fantastique et il y a des jeunes qui sont en train d’arriver. En 2022, si l’équipe est bien organisée, elle aura un des effectifs les plus séduisants au monde capable de battre n’importe quelle sélection, c’est pour cela que je vois le Sénégal , vainqueur de la prochaine Coupe du monde », a confié Pelé, rapporte Afriquesports.

Une déclaration qui va dans le sens de celle faite il y a quelques années par la légende italienne, Paulo Maldini. Lors d’un entretien, l’ancien défenseur de l’AC Milan assurait lui aussi que le Sénégal pouvait remporter le Mondial 2022.