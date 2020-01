Molare : traité d’organisateur de funérailles, il sort de ses gonds

Send an email

Visiblement fatigué des critiques qui pleuvent sur sa tête au lendemain du décès du colonel Issiaka Ouattara dit Wattao, Molare est sorti de son mutisme pour répondre à ses détracteurs. Dans un message sur son compte Facebook, le patron de M Group a tenu à siffler la fin de la récréation.

Très proche du colonel-major Wattao, Molare est devenu la cible des critiques acerbes et désobligeantes depuis la mort du militaire aux Etats Unis lundi dernier. En effet, au lendemain du départ du chouchou des artistes ivoiriens pour la demeure céleste, le patron du M group s’est fendu d’un message pour exprimer sa douleur suite à la disparition de son « grand ami ». « Plus qu’un grand frère pour moi, tu as été là à toutes les périodes difficiles comme de joie. Je ne sais même pas quoi dire depuis. Rip », avait-il posté aux premières heures de l’annonce du décès de l’ancien membre des forces nouvelles (FN).

Un message qui a déclenché l’ire des internautes qui se sont abattus sur l’artiste. Les moins tendres vont jusqu’à le traiter d’ « organisateur de funérailles ». Muet face à ces critiques qui grossissent chaque jour, le faiseur du coupé décalé a décidé qu’il est temps de mettre un terme à toutes ces calomnies. « Les calomnies renforcent les bénédictions. Ne l’oubliez pas. Bonne semaine la famille », a-t-il riposté face à la persistance des critiques. Suffisant pour calmer ses détracteurs ?

Adulé par les artistes ivoiriens, Wattao avait des liens de fraternité particuliers avec Molare et était au côté de l’artiste lors des Primud 2019. Molare faisait partie des invités de prestige du militaire à sa résidence.