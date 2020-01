Mohamed Salah : « C’est à ce moment là que Sadio Mané et moi sommes furieux »

Dans un entretien accordé à un média anglais après la victoire de Liverpool face à Manchester United (2-0) en Premier League, Mohamed Salah est revenu sur sa brouille avec son coéquipier Sadio Mané. L’international Egyptien a assuré que cette histoire fait désormais partie du passé et que sa relation avec le Sénégalais n’a jamais été aussi meilleure.

La séquence avait fat le tour de la toile. Buteur lors de la rencontre entre Liverpool et Burnley (3-0) le 31 Août 2019, Sadio Mané a explosé de colère après son remplacement, excédé par l’individualisme prononcé de Mohamed Salah. Le Pharaon a choisi de ne pas servir ses coéquipiers à plusieurs reprises lors de ce match, alors qu’il en avait l’occasion.

Cinq mois après cet incident qui a beaucoup fait couler d’encre et de salive du côté de l’Angleterre, Mohamed Salah est revenu sur les circonstances réelles de cet accès de colère de son coéquipier Sénégalais. D’après ses mots, lui et Mané ne sont furieux que si Liverpool n’arrive pas à marquer lors d’un match. « Si on regarde qui va en mettre plus ? Oui, et c’est moi (rire). Non, blague à part, on ne prête pas du tout attention à ça. Ça devient problématique seulement quand nous (Liverpool) n’arrivons pas à marquer. Là, nous sommes furieux tous les deux », a lâché le Pharaon avant de spécifier sa relation avec le vainqueur du Ballon d’or africain 2019.« A mon avis, tout commence dans le vestiaire. Les relations que vous entretenez avec le reste de l’équipe peuvent faire une énorme différence sur le terrain. Nous avons tous de bonnes relations et je pense que cela nous aide dans les matches et à l’entraînement. Cela crée de la bonne humeur », a-t- il ajouté.