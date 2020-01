Send an email

Miss France: Sylvie Tellier joue carte sur table et révèle ses deux reines de beauté préférées

Sylvie Tellier a dévoilé dans l’émission « Touche Pas à Mon Poste » sur C8 ses deux Miss France préférées.

Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France depuis janvier 2007 a révélé dans Touche Pas à Mon Poste de Cyril Hanouna ce mardi 7 janvier 2020 au côté de Clémence Botino, la lauréate 2020, sa préférence pour deux reines. Dans un jeu de pierre-papier-ciseaux qu’elle a perdu, Sylvie Tellier a malmené le présentateur Cyril Hanouna en indiquant que Geneviève de Fontenay (qui n’a jamais été Miss France mais Miss Elégance, élue en 1957 était sa reine de beauté préférée. Relancée par Cyril Hanouna qui n’a pas voulu se laisser faire, Sylvie Tellier s’est finalement lâchée: « Je vais en citer deux », a-t-elle lancé. « Je vais citer Sophie Thalmann (Miss France 1998) car c’est la jeune femme qui m’a incité à me présenter [au concours Miss France, ndlr] » (…) et Camille Cerf (Miss France 2015) parce que c’est celle qui a accepté de me remplacer pendant le congé maternité de ma fille ».

Mais la patronne des miss France a insisté qu’elle portait toutes les Miss qu’elle avait pu rencontrées dans son cœur, une clarification qui pourrait lui permettre de ne pas faire de jaloux.