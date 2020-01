Send an email

Miss Belgique : une candidate chute et perd son soutien gorge (vidéo)

Ce samedi soir a eu lieu la cérémonie de présentation des candidates qui concourent pour le titre de Miss Belgique 2020.Une cérémonie émaillée de grosses maladresses de la part des futures Miss.

Comme chaque année, la présentation des candidates en course pour le titre de Miss Belgique gratifie les spectateurs de scènes plutôt drôles. C’est le cas de cette édition 2020 où une candidate, Céline, a chuté lors de sa présentation, quand elle descendait les marches de la scène. Mais le moment le plus embarrassant est lorsqu’elle se relève de sa chute, son soutien gorge n’était plus attaché à sa poitrine mais à ses pieds.