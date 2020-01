Miss Belgique 2020 : sacré Miss, Céline explique la perte de son soutien gorge sur scène

Auteure d’un incident embarrassant lors de la cérémonie de présentation des candidats en course pour le titre de Miss Belgique 2020 où notamment elle a perdu son soutien gorge en tombant, Céline Van Ouytsel a finalement été élue plus belle femme de Belgique. Au lendemain de son sacre, la jeune femme est revenue sur sa chute qui a beaucoup fait parler d’elle sur les réseaux sociaux.

Céline Van Ouytsel est la nouvelle Miss de Belgique. La jeune femme a été élue samedi plus belle femme du royaume au cours d’une soirée riche en rebondissement. Un titre que la Miss a cru lui avoir échappé après sa grosse mésaventure lors de la présentation des candidates. En effet, en descendant les marches de l’escalier pour accéder à la tribune officielle, la Belge a chuté et s’est retrouvée par terre. Mais le moment le plus embarrassant est lorsqu’elle se relève de sa chute, son soutien-gorge n’était plus attaché à sa poitrine, mais à ses pieds. Une séquence qui a fait rapidement le tour de la toile et diversement appréciée par les internautes.

Ik snap er niets van.. Hoe kan die BH nu uit haar mouw vallen? 🤨 #MissBelgium pic.twitter.com/949EroCgKe — Kevin Coppejans (@KevinCoppejans) January 11, 2020

Au lendemain de ce regrettable incident, l’heureuse élue a tenté d’expliquer ce qui s’était passé. « J’ai glissé et je ne sais pas si c’était mon soutien-gorge », a-t-elle déclaré au micro de sudinfo.be. « J’avais des dentelles, et il [le soutien-gorge, NDLR] s’est accroché à ma robe… Tout le monde peut tomber dans la vie, et quand tu tombes, tu dois continuer », a-t-elle ajouté. À la question de savoir s’il s’agissait d’un complot d’une autre candidate qui aurait glissé un soutien-gorge pour la perturber, Miss Belgique est claire : « Non, peut-être que c’était mon soutien-gorge, je suis sûre que non ».