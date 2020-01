Mike Pence: comment le prince Charles évite sa poignée de main (vidéo)

Dans une vidéo devenue virale, le prince Charles semble éviter une poignée de main avec le vice-président américain, Mike Pence, jeudi 23 janvier 2020, au Forum mondial de l’Holocauste.

Une vidéo dévoilée sur Twitter montre le prince Charles, 71 ans, qui salue une file de dirigeants mondiaux au Forum mondial de l’Holocauste. Dès qu’il a atteint le vice-président, Mike Pence, et la deuxième dame, Karen Pence, il semble échapper à une poignée de main et passe au Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. Pour les équipes du prince, « Le vice-président Pence et la deuxième dame ont parlé au prince Charles pendant cinq minutes dans le pré-programme avant d’entrer dans la salle. Ils se sont également serrés les mains à la fin de ses propos », a déclaré Katie Waldman, attachée de presse de Pence, dans un courriel adressé aux USA .

Pour appuyer sa déclaration, Waldman a également publié une image des deux dirigeants souriant et interagissant sur Twitter. « Ce n’est pas vrai. Le vice-président et le prince Charles ont parlé avant d’entrer dans la salle de l’événement et après ses remarques », a-t-elle écrit. De plus, l’attaché de presse du prince Charles, Julian Payne, a retweeté un message indiquant que les deux dirigeants avaient eu une conversation « chaleureuse et longue » avant la cérémonie. Payne a également retweeté le tweet de Waldman montrant une vidéo de Pence et Charles conversant dans les coulisses.

Pour rappel, Charles et le vice-président sont opposés en ce qui concerne les questions environnementales, un sujet qui passionne le prince depuis des décennies, tandis que Pence est connu pour ses antécédents de vote contre les intérêts environnementaux. Lors d’ un segment avec Jake Tapper sur CNN , le vice-président a refusé de déclarer que la crise climatique imminente constituait une menace pour les États-Unis.