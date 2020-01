Mercato : voici le remplaçant de Zlatan Ibrahimovich à LA Galaxy

Send an email

Annoncé avec insistance du côté des USA, Javier « Chicharito » Hernandez évoluera bien à Los Angeles Galaxy. Selon la presse américaine, le transfert du joueur est déjà bouclé. Le Mexicain va devenir le joueur le mieux payé de MLS.

Fer de lance de Manchester United sous l’ère Sir Alex Ferguson, Javier « Chicharito » Hernandez portera désormais les tuniques de Los Angeles Galaxy en MLS. Selon Sports Illustrated et le Los Angeles Times, l’attaquant mexicain a signé un contrat de trois ans en faveur du club américain. Le deal n’est pas encore officiel, mais devrait l’être la semaine prochaine. Altruiste et redoutable devant le but, l’attaquant aura la lourde tâche de compenser le départ de Zlatan Ibrahimovich parti cet été à l’AC Milan.

Agé de 31 ans, l’international mexicain touchera un salaire annuel net de 6 M$, ce qui fera de lui le joueur le mieux payé de MLS.

