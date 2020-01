Mercato: un attaquant de Chealsea proche de la Série A

Send an email

Sur les tablettes de plusieurs clubs français, Olivier Giroud serait proche de la Série A. Relégué au second rang par Franck Lampard, l’international français serait prêt à entamer une aventure avec l’AC Milan.

Après avoir recruté la légende suédoise Zlatan Ibrahimovic, les Rouges et Noirs sont en passe de conclure un accord avec l’attaquant des Bleus Olivier Giroud. Selon Di Marzio, le joueur de Chelsea signerait un contrat de deux ans et demi. Chelsea demanderait entre 8 et 10 millions d’euros pour lâcher son joueur. Cette saison, Olivier Giroud compte à son actif 7 matches toutes compétitions confondues.