Mercato : Piatek rebondit à Hertha Berlin

En difficulté depuis le début de la saison, Krzysztof Piątek va tenter de rebondir en Bundesliga. L’attaquant polonais a signé un contrat jusqu’en 2025 avec le club allemand d’Hertha Berlin.

En difficulté à l’AC Milan, Krzysztof Piątek a trouvé un nouveau point de chute. Le joueur polonais est sur le point de s’engager avec le club allemand d’Hertha Berlin. Une information confirmée par Sky Italia et Sky DE qui précisent que le transfert est déjà bouclé. On parle d’un transfert de 27 millions d’euros en plus des bonus. Selon Sky DE, le buteur polonais passera sa visite médicale ce jeudi à Berlin avant de s’engager jusqu’en juin 2025 avec le club allemand.

Débarqué à l’AC Milan, il y a un an, en provenance de Genoa, le joueur a connu un début de saison décevant avant de voir Zlatan Ibrahimovic débarquer en Lombardie cet hiver. Il va tenter de se relancer en Bundesliga à quelques mois de l’Euro.