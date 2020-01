Mercato : Ighalo vers Manchester United ?

Send an email

Pensionnaire du club chinois Shanghai Shenhua, Odilon Ighalo pourrait voir son avenir se dessiner du côté de l’Angleterre. L’international nigérian est annoncé à Manchester United pour remplacer l’attaquant anglais Marcus Rashford blessé.

A quelques jours de la fin du Mercato hivernal, Manchester United est toujours à la recherche d’un attaquant capable de combler le vide laissé par Marcus Rashford blessé. Si les Reds Devils ont déjà ciblé plusieurs joueurs, la piste la plus crédible mène à l’attaquant de Shanghai Shenhua Odilon Ighalo. L’international nigérian serait dans le viseur des Mancuniens et serait une recrue de premier choix. Selon Sky Sport, le club anglais serait plus qu’à fond sur ce dossier. Reste maintenant à savoir si les dirigeants chinois seraient enclins à laisser leur attaquant vedette

Manchester United sonde également la voie menant à l’égyptien Islam Slimani prêté par Leicester à Monaco cet hiver. Les Red Devils envisagent s’attacher les services des deux attaquants africains sous la forme d’un prêt, alors qu’Ole Gunnar Solskjaer cherche un remplaçant à court terme pour le blessé Marcus Rashford.