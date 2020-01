Mercato : Giovani Lo Celso définitivement à Tottenham

A quelques jours de la fin du Mercato hivernal, Tottenham continue de faire ses emplettes. Juste après le départ de Christian Eriksen pour l’Inter Milan, le club londonien a annoncé la signature de son milieu de terrain Givani Lo Celso. Prêté par le Bétis Séville avec option d’achat, l’Argentin s’est engagé jusqu’en 2025 avec les Spurs.

A lire aussi : Officiel : Eriksen signe à l’Inter Milan

L’opération a tout de même coûté une petite fortune aux dirigeants anglais. En effet, pour engager définitivement celui qui était jusque là prêté, Tottenham a fait lever l’option d’achat du principal intéressé, estimée à environ 40 millions d’euros, qui viennent s’ajouter au prix du prêt, qui était lui de 15 millions d’euros.

We are delighted to announce that we have exercised the option to convert the loan of @LoCelsoGiovani from Real Betis to a permanent transfer.

✍️ Gio has signed a contract with the Club until 2025. #THFC ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 28, 2020