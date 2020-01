Mercato : « Cavani a demandé à partir » du PSG

Annoncé avec insistance du côté de l’Atletico Madrid, Edinson Cavani est toujours bloqué au PSG. Une situation qui commence à agacer l’Uruguayen qui aurait demandé son départ du club francilien.

Fin d’aventure pour Edinson Cavani au PSG? Relégué sur le banc depuis l’arrivée de Mauro Icardi, l’international uruguayen vit très mal sa situation et aurait demandé à ses patrons qu’il souhaite changer d’air. Plusieurs clubs surtout espagnols ont même été annoncé pour accueillir le joueur, mais les dirigeants franciliens ont toujours clamé leur volonté de garder le Parisien. Mais depuis, la situation ne semble pas s’améliorer alors que le Mercato ferme ses portes le 31 janvier à zéro heure.

En marge de la Coupe de France qui a vu le PSG écarté Lorient pour s’offrir les 8è de finale, le directeur sportif parisien Leonardo est revenu sur la situation de l’Uruguayen. « On a toujours dit la même chose pour Cavani. On espérait qu’il reste dans le club. Aujourd’hui, il a demandé à partir. On étudie la situation« , a déclaré le directeur sportif parisien avant de préciser que la proposition de l’Atlético Madrid n’était pas à la hauteur des attentes. « On a eu une proposition de l’Atlético de Madrid. Nous n’avons pas eu une proposition à la hauteur de la valeur du joueur« , a-t-il ajouté.

Selon L’Equipe confirmée par Goal, les madrilènes auraient proposé 10 millions d’euros pour enrôler l’attaquant parisien dont le contrat s’achève en juin prochain.